Başkan Erdoğan Atatürk'ü anma töreninde 'harekat' mesajı! "Önümüzdeki dönem" diyerek işaret etti... "40 yıllık oyunu bozacağız"

Başkan Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni yerleşkesinin açılışını yaptı. Daha sonra anma törenine katılan Erdoğan sosyal medya Atatürkçülerine "Atatürkçülük maskesi altında emperyalistlere hizmet eden bu azgın güruhu milletimize havale ediyorum" diyerek tepki gösterdi. "Teröristan" tehlikesine dikkat çeken Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki dönemde sınırlarımız boyunca oluşturduğumuz güvenli bölgenin eksik kalan halkalarını da tamamlayacağız. 40 yıllık kuklaların terör oyununu bozacağız" diyerek harekat sinyali verdi. Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik krizden alnının akıyla çıkacağını dile getirdi.