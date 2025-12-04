Arnavutköy'de İETT otobüsü alev topuna döndü!

Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olay, saat 00.30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi Fenertepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İETT’ye ait seyir halindeki otobüste bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü aracı yol kenarına çekerken, alevler kısa sürede otobüsü sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale gelirken, olay sırasında otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı