Ankara'da inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi öldü

Ankara'da inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi öldü

Ankara'nın Mamak ilçesinde korkunç bir iş kazası meydana geldi. 15 katlı inşaatın 12'nci katındaki yük asansörü, henüz belirlenemeyen nedenle ikiye ayrılması sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul'da Gazze direnişine destek: Bir gün İsrail yok olacak
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı
Başkan Erdoğan'dan milyonlara "Gazze İçin Sessiz Çığlık" daveti
Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
