AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Özlem Çerçioğlu'na saldıran CHP'lilere ve kendisine hakaret eden Özel'e sert tepki gösteren Başkan Erdoğan,"Seviyesizlere evelallah pabuç bırakmayız." dedi. AK Parti'nin insan öğüten bir değirmen olmadığını belirten Erdoğan, "Değerli arkadaşlarım bizde emeklilik yoktur." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada oynanan oyunların farkında olduklarını dile getiren, "Suriye'den Doğu Akdeniz'e Balkanlardan Afrika'ya uzanan geniş bir alanda, Türkiye karşıtı politikalara tanık oluyoruz. Kuşatma girişimlerini delecek kudrete, basirete, tecrübe ve kararlılığa sahibiz." şeklinde konuştu.