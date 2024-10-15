AK Partili Hüseyin Yayman CHP'nin şiddeti kategorize etmesine tepki gösterdi: Biz topyekün şiddete karşıyız

AK Parti Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP’nin genç yaştaki erkeklerin kadınlara yönelik saldırı ve şiddetinin araştırılması için verdiği önerge sonrası söz alarak dikkat çeken ifadeler kullandı. Yayman, önergeye neden hayır dediklerini tane tane anlattı, “Kadın çocuk ve aile meselesine gündelik politika ve siyaset penceresinden bakmayın. Bu mesele siyaset üstüdür.” dedi. Yayman, dağa kaçırılan çocuklara da vurgu yaptı, “Onların eline silah verilip PKK terör örgütüne bulaştırılmasına da karşıyız” ifadelerini kullandı.