Türkiye, her beş yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru heyecanlı bir geri sayıma giriş yaptı.

2024 yılında gerçekleşecek olan bu seçimler, ülke genelinde il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarların belirlenmesine aracılık edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir grup toplantısında yeniden İstanbul sloganı ile şifrelerini belirlediği İstanbul için de seferberlik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Aday belirleme çalışmaları ve temayül yoklamaları kapsamında partisinin genel merkezinde ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekilleri ve il teşkilatları ile bir araya gelen Erdoğan kurmaylarına, "Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamalısınız. İstanbul'da yeniden AK Parti belediyeciliği için herkes önce İstanbul için çalışacak. Tüm milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları sahada olacak" talimatını verdi.

Mahalli idareler seçimlerinde kullanılacak müzik ve sloganlarda da İstanbul'a özel bir çalışma yapılıyor. "İstanbul bilir gerçek belediyecilik AK Parti'dir" söylemi ön plana çıkarken, İstanbul Milletvekili Yücel Arzen'in İstanbul için yeni bir beste hazırladığı da ortaya çıktı.

Yerel seçimlerde İstanbul seçmeninin karşısına İstanbulluların büyük problemlerine çözüm üretecek somut vaatlerle çıkılacak. Bu kapsamda İstanbul için özellikle ulaşım altyapı ve kentsel dönüşüm projeleri seçmene anlatılacak.

AK PARTİ'DEN KRİTİK ADAY BELİRLEME TOPLANTISI



Başkan Erdoğan bugün AK Parti Genel Merkezi'nde 15.30'da düzenlenecek aday belirleme toplantısına başkanlık edecek. A Haber canlı yayınına katılan Rüya Akkuş, "Tek tek adayların gözden geçirilecek. Erdoğan, eğer bazı illerde ikinci kez ankete ihtiyaç duyuluyorsa iki isim arasında kalındıysa bu anketlerin tekrar yapılması talimatını verecek." dedi.

Seçim beyannamesi için sürecin de devam ettiğini ve saat 11'de toplantının başladığını belirten Akkuş, "Üzerinde bugün bir mutabakat sağlanacak ve beyanname Başkan Erdoğan'a sunulduktan sonra son şeklini alacak." dedi. Beyannamede özellikle CHP'nin sağlayamadığı hizmetlere atıf yapılacağını belirten Akkuş, belediyecilikte yapılması gereken başlıkların yer alacağını ifade etti. Akkuş, beyannamede güvenli şehirler vurgusunun öne çıkacağına dikkat çekti. Akkuş 3 farklı başlıkta beyannamenin şekilleneceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Deprem aynı zamanda bir güvenlik gerçeği. Depremi yönelik tedbirlerin yer alacak.

Daha güvenli mahalle kavramı öne çıkacak. Mahalle kültürü devam ederken güvenilir şehirler varken bu ortamın yeniden sağlanmasına yönelik bazı vaatlere yer verilecek.

Yine aynı şekilde sokak köpekleri konusu oldukça önemli. Hayvan hakları yasası yürürlükte ancak kısırlaştırma kararı tam manasıyla uygulanabilmiş değil. Dolayısıyla sokak köpeklerinin artışının önüne geçilebilmiş değil. Sokak hayvanlarının can sağlığı gözetilerek bu kapsamda bir yasa değişikliğine vurgu yapılması bekleniyor. Beyannamede bulunan bu teklifin seçimlerden sonra Meclis'in gündemine geleceği değerlendiriliyor."

Kültür sanat başlığının da beyannamede yer alacağını belirten Akkuş, "Kültür sanat denilince akla etkinlik düşünülüyor ama AK Parti bunu etkinlik olarak değil şehrin kültürünü ve sanatını öne çıkaracak başlıklar olarak ele alacak." dedi.

Beyannamede sürdürülebilir şehir başlığı da öne çıkacak. Şehirlerin beklediği hizmetler göz önüne alınarak alt başlıklar açılacak ve bunlara ver verilecek.