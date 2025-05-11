AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'de: "Uluslararası iradelerin dikişi söküldü"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Cumhurbaşkanımız, barış iradesini tüm çatışma bölgeleri için ayakta tutmaktadır. Bu irade Türkiye’yi güvenilir, diplomasi üreten ve hakkaniyetli bir çözüm adresi haline getirmiştir. Rusya-Ukrayna arasında aranan barış için de, dünyanın başka bölgelerindeki çatışmaların çözümü için de Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi, en güvenilir iradedir" dedi. A Haber canlı yayınına katılan Ömer Çelik, "Herkes masa devirirken Türkiye masa kurdu" ifadelerini kullanırken masanın ne zaman kurulacağı sorusuna da yanıt verdi.