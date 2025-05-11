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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber’de: Uluslararası iradelerin dikişi söküldü
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'de: "Uluslararası iradelerin dikişi söküldü"

Giriş Tarihi: 11.05.2025 17:03:52

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Cumhurbaşkanımız, barış iradesini tüm çatışma bölgeleri için ayakta tutmaktadır. Bu irade Türkiye’yi güvenilir, diplomasi üreten ve hakkaniyetli bir çözüm adresi haline getirmiştir. Rusya-Ukrayna arasında aranan barış için de, dünyanın başka bölgelerindeki çatışmaların çözümü için de Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi, en güvenilir iradedir" dedi. A Haber canlı yayınına katılan Ömer Çelik, "Herkes masa devirirken Türkiye masa kurdu" ifadelerini kullanırken masanın ne zaman kurulacağı sorusuna da yanıt verdi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ukrayna-Rusya barışı için açıklama: Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi en güvenilir irade
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