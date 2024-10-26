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AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı
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AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024, 14:54 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024, 14:54

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Soykırımcı Netanyahu şebekesinin komşumuz İran'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Gazze'de soykırıma devam eden, Lübnan'a ve BM Barış Gücüne saldıran Netanyahu katliam şebekesi, bölge ve dünya barışı için bir tehdittir. Devletlerin egemenliğini, uluslararası hukuku, kurum ve kuruluşları hiçe sayan bu şebekenin durdurulması insanlık adına bir gerekliliktir. Bölgemizi ateş çemberine çeviren Netanyahu şebekesine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz."

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