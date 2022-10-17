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AK Parti MKYK toplantısı sonrası Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti MKYK toplantısı sonrası Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar
17.10.2022 18:56 - Son Güncelleme: 17.10.2022 18:57

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bartın'daki maden faciasına ilişkin konuşan Çelik, Olayın aydınlatılması için her türlü soruşturmanın şeffaflıkla yürütüleceğini söyledi. ABD'de yayımlanan ve Türkiye'yi hedef alan skandal rapora değinen Ömer Çelik, "ABD'nin YPG'yi dayanak alması vahim" dedi ve Ankara'nın her türlü tehdide karşı gereken cevabı vereceğinin altını çizdi. Rusya'nın Türkiye'ye gaz merkezi planı da Çelik'in gündemindeydi. AK Parti Sözcüsü, Türkiye'nin bir enerji üssü olarak üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun ABD seferiyle ilgili de "Bu kadar 'şeffaflık' diyen birisi 8 saat ortadan kayboldu" dedi.

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