AK Parti MKYK Toplantısı! Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" hedefine dönük önemli mesajlar verdi. "Odak nokta PKK'nın bütün unsur ve uzantılarıyla silah bırakıp fesih olmasıdır" diyen Çelik, SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyması gerektiğini söyledi. İmralı'ya gelmek isteyen Abdi'ye yanıt verdi. Süreçte herhangi bir taviz ve pazarlığın olmadığını bildirdi. GKRY'ye silahlanma konusunda uyarılarda bulunan Çelik, "Ayşe tatile çıktı ve gereği yapıldı. Ege ve Akdeniz'de çatışma istemiyoruz" dedi.