PODCAST CANLI YAYIN
AK Parti MKYK Toplantısı! Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti MKYK Toplantısı! Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" hedefine dönük önemli mesajlar verdi. "Odak nokta PKK'nın bütün unsur ve uzantılarıyla silah bırakıp fesih olmasıdır" diyen Çelik, SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyması gerektiğini söyledi. İmralı'ya gelmek isteyen Abdi'ye yanıt verdi. Süreçte herhangi bir taviz ve pazarlığın olmadığını bildirdi. GKRY'ye silahlanma konusunda uyarılarda bulunan Çelik, "Ayşe tatile çıktı ve gereği yapıldı. Ege ve Akdeniz'de çatışma istemiyoruz" dedi.

Bunlar da Var

Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında fuhuşa teşvik iddiasıyla suç duyurusu
Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında fuhuşa teşvik iddiasıyla suç duyurusu
İstanbul’da hortum! İşte o anlar
İstanbul’da hortum! İşte o anlar
Orhangazi’de ters şerit kazası kamerada!
Orhangazi’de ters şerit kazası kamerada!
Kağıthane’de eski eş vahşeti! Silahla başından vurup öldürdü!
Kağıthane’de eski eş vahşeti! Silahla başından vurup öldürdü!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle