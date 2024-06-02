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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024, 15:48 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024, 15:48

AK Parti 31.İstişare ve Değerlendirme Toplantısı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstişare ve Değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde kurulmaya çalışılan terör koridoruna tepki göstererek "Batalık kurutulmadan huzur yok" dedi. Öte yandan Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu söyleyen Erdoğan "Varsın birileri rahatsız olsun. Hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. AK Parti'nin yeni yol haritasını da açıklayan Erdoğan "AK Parti bu yeni dönemin banisi olacak. Siyaseti bir kayıkçı kavgasına dönüştürmenin kimseye faydası dokunmaz. Siyaset sorunlara ortak akılla, kararlılıkla çözüm üretmek için yapılır. Türkiye'nin önünde tarihi fırsat pencerelerin açıldığı dönemde eski tartışmalarla zaman harcamayı gereksiz görüyoruz" şeklinde konuştu.

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