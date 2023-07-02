Haberler Güncel Videoları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Hatay'daki kukla oyununa ilişkin açıklama: İnceleme başlatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Hatay'daki kukla oyununa ilişkin açıklama: İnceleme başlatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Hatay'daki kukla oyununa ilişkin açıklama: İnceleme başlatıldı
02.07.2023 18:37

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:44
9 PKK'lı terörist havaya...
Güncel 01:11
CHP heyetinden Öcalan'nı öven...
Güncel 00:23
HDP'den PKK kanalında Merdan...
Güncel 14:04
Fransa'daki protestolarda...
Güncel 06:47
Fransa'daki protestolar...
Güncel 05:05
Macron'dan acil kriz...
Güncel 03:06
Fransa’da 17 yaşındaki genç...
Güncel 00:22
PKK/YPG elebaşı Nuri Mahmud...
Güncel 02:56
Karadağ Başbakanı Dritan...
Güncel 01:00
Bakan Alparslan Bayraktar’dan...
Güncel 00:17
ABD Başkanı Biden gaflarına...
Güncel 02:13
Bakan Koca’dan rekor sürede...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Korku ve Kederin Kaçtığı Gün" adlı kukla oyununun gösterimine ilişkin gerekli izinlerin alınmaması nedeniyle Hatay Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmaların yapıldığını, sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.

Güncel Videoları

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 29 Haziran'da, Hatay'da çocuk etkinliği adı altında yapılan "Korku ve Kederin Kaçtığı Gün" adlı kukla oyununa ilişkin bir sosyal medya hesabından paylaşımda bulunulduğu belirtildi.

Bakanlığın, paylaşımla haberdar olduğu olay hakkında gerekli incelemelerin derhal başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oyunun gösterimine ilişkin gerekli izinlerin alınmamış olması nedeniyle Hatay Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmalar yapılmakta olup Bakanlığımızca süreç yakından takip edilmektedir. Oyunu izleyen çocuklarımızın ve ailelerinin psikolojik durumunu değerlendirmek ve olumsuz etkilerin giderilmesi için aynı gün Samandağ Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli psikologlarımız tarafından mesleki çalışmalara başlanmıştır. Bakanlığımız tarafından 'Korku ve Kederin Kaçtığı Gün' adlı kukla oyununun yayınlandığı sosyal medya içeriklerine yönelik erişimin engellenmesi/içeriğin çıkarılması hakkında hukuki süreç yürütülmektedir."

SON DAKİKA