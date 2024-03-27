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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 27 Mart 2024, 19:17 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024, 19:17

73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu'ndan '31 Mart için birlik' mesajı: Yeniden Refah CHP ve DEM'i sevindirdi

73 Selamet Kuşağı Akıncılar Grubu Genel Koordinatörü Ahmet Tanrıverdi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı ile birlik çağrısı yapan ve "Partiler arasında gerçekleşmeyen ittifakı milli ve manevi değerlerimize bağlı olan taban yapacaktır." diyen Tanrıverdi, "Yeniden Refah Partisinin, Cumhur İttifakı içinde yer almaması, çok açıktır ki CHP-DEM ittifakını sevindirmiştir, umutlandırmıştır." ifadelerini kullandı. Ayrıca toplantıda Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Musa Okçu da yer aldı.

73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubunca Birlik Vakfı'nda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ SONUÇLAR HÜKÜMETİN ELİNİ GÜÇLENDİRECEK"

Grubun Genel Koordinatörü Ahmet Tanrıverdi, 31 Mart'ta yerel yönetimlerin belirlenmesi için sandığa gidileceğini ancak İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde çıkacak sonuçların, hükümetin başta ekonomi ve dış politika konularında elini güçlendireceğini belirtti.

'31 MART'TA BİRLİK' ÇAĞRISI: YENİDEN REFAH CHP-DEM İTTİFAKINI UMUTLANDIRDI

Oluşum olarak AK Parti ile Yeniden Refah Partisine eşit mesafede durduklarını dile getiren Tanrıverdi, 14-28 Mayıs seçimlerinde bir araya gelen Cumhur İttifakı bileşenlerinin yerel seçimlerde de birlikte olması çağrısında bulundu.

Tanrıverdi, bütün çabalarına rağmen ittifakın sağlanamadığını dile getirerek, "Yeniden Refah Partisinin, Cumhur İttifakı içinde yer almaması, çok açıktır ki CHP-DEM ittifakını sevindirmiştir, umutlandırmıştır." diye konuştu.

"PARTİLERİN ARASINDA GERÇEKLEŞMEYEN İTTİFAKI TABAN YAPACAKTIR"

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında, siyasi yöntemler, dil ve üslup farklılığı bulunmasının doğal olduğunu, ancak her iki partinin de Necmettin Erbakan'ın ilke, ideal ve hedefleri doğrultusunda siyaset yaptığını ifade eden Tanrıverdi, "Partiler arasında gerçekleşmeyen ittifakı milli ve manevi değerlerimize bağlı olan taban yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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