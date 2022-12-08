2023 vizyonu için Turkuvaz'da dev zirve! Bakan Karaismailoğlu'ndan TÜRKSAT 6A açıklaması: "Önümüzdeki yıl uzaya fırlatacağız"

Son dakika haberi! Türkiye'nin 2023 vizyonu Turkuvaz Medya'da masaya yatırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajıyla başlayan zirvede savunmadan enerjiye, gıdadan ulaştırma ve finansa kadar her sektör hedeflerini paylaşacak. Başkan Erdoğan'ın ardından konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tarım ürünleri ihracatı 25 milyar dolara ulaştı" ifadelerini kullandı. Zirvede yeni petrol keşifleriyle ilgili konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hedefimiz inşallah Türkiye Petrolleri'nin günlük yurt içi üretimini 1-2 yıl içerisinde 100 bin varil seviyelerine getirmek" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "TÜRKSAT 6A'yı önümüzdeki yıl uzaya fırlatacağız." açıklamasında bulundu.