▶️ Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde silahlı saldırı! Bakan Yerlikaya duyurdu: "2 saldırgan yakalandı"
Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ayine katılan bir kişinin kar maskeli 2 kişi tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını da duyuran Yerlikaya, "Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi. Başkan Erdoğan da Kilise rahibi ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede; "Faillerin kısa sürede yakalanması için gerekli adımlar atılıyor" dedi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kast edenler, asla emellerine ulaşamayacaktır" açıklamasını yaptı. Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum da kilisedeki saldırı sonrası Rahip Anton Bulai’i arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 2 katil zanlısının yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır" dedi.