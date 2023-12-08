SON DAKİKA | Nazmiye Tutaner'in ablası için söylediği sözler hayrete düşürdü! Müge Anlı'da ortaya çıktı! Nazmiye yeni sevgilisiyle sosyal medyada canlı yayın açmış

Zeytinlik alanda ağaca asılı halde bulunan Nevrigül Alan 'ın ölümünün sebebinin intihar mı yoksa cinayet mi olduğu hala bilinmezken, kız kardeşi Nazmiye Tutaner 'in tutarsız açıklamaları kafalarda daha büyük soru işaretleri oluşturdu. Müge Anlı ve Tatlı Sert'te işlenen en uzun soluklu davalardan biri olan Nevrigül Alan olayına ilişkin 8 Aralık tarihinde yayımlanan bölümde şoke edici gerçeklere ulaşıldı.

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AĞLAYARAK VİDEO ÇEKTİ

Ünlü gazeteci, Müge Anlı, Nevrigül Alan'ın kız kardeşi Nazmiye'nin sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüsüne değinip "O videoyu kim için ağlayarak çektin?" diye sordu. Genç kız ise "Kimse için çekmedim. Ben o akşam ağlıyordum zaten." yanıtını verdi. Müge Anlı'nın "Niye?" sorusuna "Ben ablamı özleyemez miyim?" diye karşılık veren Nazmiye'nin bu sözüne yanıt gecikmedi.

Müge Anlı "Ablan için mi ağladın? İyi, şükür! Ablan için ağlama şarkısı mı bu parça? Bu sevgiliden ayrılma şarkısı, adını bilmiyorum ama!" ifadelerini kullandı. Nazmiye ise "Biz bu şarkıları ablamla çok dinliyorduk. Bizim şarkılarımız." diyerek kendini savundu. Usta gazeteci, genç kızı köşeye sıkıştırdı:

"Ne yazdın altına? Ablacığım seni çok özledim falan mı yazdın? Yazsaydın 'Ablacığım Allah rahmet eylesin, seni çok özledim.' falan."

Paylaşılan videoyu şaşkınlıkla izleyen Şevki Hoca, "Bu sevgiliye bir mesaj" dedi. Nazmiye ise "Hocam siz niye her şeyi yanlış anlıyorsunuz?" diye serzenişte bulundu. Ortada bir yanlış anlaşılma olmadığını vurgulayan Şevki Hoca, "Bunu kime izletirsen izlet, aynı şeyi söyleyecektir." dedi.

Müge Anlı, Nazmiye'ye dönerek şu açıklamayı yaptı:

"Ablan öldükten sonra paylaştıkların da vardı. Onları da biliyorum. Ne oldu şimdi birden bire ablanı özledin? Bunları ablan öldükten sonra çekmedin mi?"

Nazmiye ise bahsi geçen videoları kafasını dağıtmak için çektiğini söylerken, Müge Anlı ise "Ne yani şimdi, biz de dinlediğimizi anlayamayacak kadar geri zekalı değiliz! Aşk şarkısı işte o ağlayarak." dedi.