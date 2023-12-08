SON DAKİKA | Nazmiye Tutaner'in ablası için söylediği sözler hayrete düşürdü! Müge Anlı'da ortaya çıktı! Nazmiye yeni sevgilisiyle sosyal medyada canlı yayın açmış

Bursa'da çocuğunu almak için evden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan Nevrigül Alan'ın cansız bedeni, 47. günde bir çiftçi tarafından zeytinlikte bulunmuştu. Müge Anlı'daki en uzun olaylardan biri olan Nevrigül Alan cinayetinde dava hala kapanmazken, Nevrigül'ün kız kardeşi Nazmiye Tutaner'in ölen ablası için söyledikleri herkesi şoke etti. Öte yandan Nazmiye'nin yeni bir sevgilisi olduğu ortaya çıkarken Nevrigül'e ait olan geceliğin neden çöpe atıldığı büyük bir soru işaretine neden oldu. İşte detaylar...
Zeytinlik alanda ağaca asılı halde bulunan Nevrigül Alan'ın ölümünün sebebinin intihar mı yoksa cinayet mi olduğu hala bilinmezken, kız kardeşi Nazmiye Tutaner'in tutarsız açıklamaları kafalarda daha büyük soru işaretleri oluşturdu. Müge Anlı ve Tatlı Sert'te işlenen en uzun soluklu davalardan biri olan Nevrigül Alan olayına ilişkin 8 Aralık tarihinde yayımlanan bölümde şoke edici gerçeklere ulaşıldı.
AĞLAYARAK VİDEO ÇEKTİ
Ünlü gazeteci, Müge Anlı, Nevrigül Alan'ın kız kardeşi Nazmiye'nin sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüsüne değinip "O videoyu kim için ağlayarak çektin?" diye sordu. Genç kız ise "Kimse için çekmedim. Ben o akşam ağlıyordum zaten." yanıtını verdi. Müge Anlı'nın "Niye?" sorusuna "Ben ablamı özleyemez miyim?" diye karşılık veren Nazmiye'nin bu sözüne yanıt gecikmedi.
Müge Anlı "Ablan için mi ağladın? İyi, şükür! Ablan için ağlama şarkısı mı bu parça? Bu sevgiliden ayrılma şarkısı, adını bilmiyorum ama!" ifadelerini kullandı. Nazmiye ise "Biz bu şarkıları ablamla çok dinliyorduk. Bizim şarkılarımız." diyerek kendini savundu. Usta gazeteci, genç kızı köşeye sıkıştırdı:
"Ne yazdın altına? Ablacığım seni çok özledim falan mı yazdın? Yazsaydın 'Ablacığım Allah rahmet eylesin, seni çok özledim.' falan."
Paylaşılan videoyu şaşkınlıkla izleyen Şevki Hoca, "Bu sevgiliye bir mesaj" dedi. Nazmiye ise "Hocam siz niye her şeyi yanlış anlıyorsunuz?" diye serzenişte bulundu. Ortada bir yanlış anlaşılma olmadığını vurgulayan Şevki Hoca, "Bunu kime izletirsen izlet, aynı şeyi söyleyecektir." dedi.
Müge Anlı, Nazmiye'ye dönerek şu açıklamayı yaptı:
"Ablan öldükten sonra paylaştıkların da vardı. Onları da biliyorum. Ne oldu şimdi birden bire ablanı özledin? Bunları ablan öldükten sonra çekmedin mi?"
Nazmiye ise bahsi geçen videoları kafasını dağıtmak için çektiğini söylerken, Müge Anlı ise "Ne yani şimdi, biz de dinlediğimizi anlayamayacak kadar geri zekalı değiliz! Aşk şarkısı işte o ağlayarak." dedi.
YENİ İLİŞKİYE BAŞLADI
Nazmiye'nin sosyal medyadan gizemli bir erkek ile yeni bir ilişkiye başladığını duyurması da dikkat çekti. Sosyal medya hesabına nazar boncuğu ve kalp emojisi koyarak, 04.12.2023 yazan Nazmiye, yeni bir ilişkiye başladığını duyurarak, Barış'ı unuttuğunu belirtti.