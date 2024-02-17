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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024, 22:29 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024, 22:31

▶️ MHP'den İstanbul için dikkat çeken video! "31 Mart'ta algı ve sosyal medya belediyeciliğine son"

MHP İstanbul İl Başkanlığının 31 Mart yerel seçimleri için hazırladığı reklam filmi sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, MHP tarafından paylaşılan videoyu kendi sosyal medya hesabından destek verdi. İşte o reklam filmi...

MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan video yoğun ilgi gördü.

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin hazırlanan video "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son" notu ile paylaşıldı.

MURAT KURUM RESMİ HESABINDAN DESTEK VERDİ

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, MHP tarafından paylaşılan videoyu kendi sosyal medya hesabından destek verdi.

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