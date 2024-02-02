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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024, 21:59 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024, 22:07

▶️ Ciner'in kanalında yayınlanan Güldür Güldür programında mizah adı altında gazilerimizi hedef aldılar!

Cinerin kanalında yayınlanan Güldür Güldür isimli programda kahraman gazilerimiz mizah adı altında hedef alındı. Skandal skeçte, bir gaziye yönelik "Tamam en gazi sensin. Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözleri kullanıldı. Bununla da yetinilmeyen skeçte, gazilere tanınan ayrıcalıklar ve "gazikart" ile de alay edildi. Skandal skeçe tepkiler yağdı. Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bir televizyon kanalında yayımlanan ve gazileri hedef alan yayınla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

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Cinerin kanalında yayınlanan Güldür Güldür programında skandal: Kahraman gazilerle dalga geçitler | RTÜK inceleme başlattı

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