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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024, 19:33 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024, 19:36

▶️ Başkan Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını ve depremzede aileyi ziyaret etti. Başkan Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.

DEPREMZEDE AİLEYE ZİYARET
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, eşini ve 2 erkek evladını kaybeden 53 yaşındaki Aliye Üzüm'e ziyarette bulundu.

Başkan Erdoğan depremzede aileyi ziyaret etti

Başkan Erdoğan, yaşanan felakette enkaz altından kurtarılan ve tedavisinin ardından 2 kız evladı ile Onikişubat İlçesi Önsen Mahallesi'nde TOKİ tarafından inşa edilen rezerv konutlara yerleştirilen Üzüm'ü ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, 2 çocuğa da koruyucu ailelik yapan Üzüm'den durumlarına ilişkin bilgi aldı, çocukları sevdi. Ziyarette Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.

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