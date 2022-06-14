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Gül Masalı 1.bölüm 4. fragmanı yayınlandı

Gül Masalı 1.bölüm 4. fragmanı yayınlandı
14.06.2022 22:01

OTOMATİK OYNAT

Gül Masalı 00:55
Gül Masalı ilk tanıtım videosu...

atv'nin Pazar akşamlarına damga vurmaya hazırlanan yeni dizisi Gül Masalı, izleyicisiyle buluşuyor. Isparta'dan görüntülerle renklenen Gül Masalı 1. bölüm 4. fragmanı, "Olur O Zaman" şarkısıyla da beğeni topladı. İşte o fragman...

Gül Masalı Videoları

atv'nin Pazar akşamlarına damga vurmaya hazırlanan yeni dizisi Gül Masalı, izleyicisiyle buluşuyor. Isparta'dan görüntülerle renklenen Gül Masalı 1. Bölüm Fragmanı, "Olur O Zaman" şarkısıyla da beğeni topladı.

Gül Masalı'nın kadrosunda Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Zehra Yılmaz, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi önemli isimler yer alıyor. Gül Masalı, 1. Bölümü ile Pazar 20.00'de atv'de.

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