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Camdaki Kız 6. bölüm fragmanı yayınlandı! ‘’Sedat ve Nalan'dan sürpriz hamle!’’

Camdaki Kız 6. bölüm fragmanı yayınlandı! ‘’Sedat ve Nalan'dan sürpriz hamle!’’
12.05.2021 21:52
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Kanal D’nin sevilen dizisi Camdaki Kız 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda, Feride'nin tüm dünyaya karşı olan güvensizliği Nalan'ı sıkıştırmaya devam eder. Annesinden korkarken bir taraftan da kendisine yeni bir hayatın kapılarını açmaya çalışır. Rafet ise ailesinden habersizce bir hamle yapar. Nalan'a ait olacak bir arazi vereceğini söyler. Muzo dahil herkes bu duruma şaşkındır. Öte yandan Sedat çapkınlıklarına devam eder. Ancak Cana'nın da Sedat'a söyleyeceği birkaç söz vardır.


Tüm bunlar yaşanırken Sedat ve Nalan yakınlaşmaya başlar. Çıktıkları bir yemek Nalan için dönüm noktası olacaktır. Feride'nin endişeleri gerçek gerçekleşecek mi? Nalan ve Sedat ilişkisi nasıl bir ivme kazanacak?

Camdaki Kız yeni bölümüyle 20 Mayıs Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

Fragman Videoları