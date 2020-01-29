Esra Erol'da kan donduran olay! "Eşim ve 14 aylık bebeğimi alıkoydular" dedi yardım istedi 29.01.2020 23:30

Esra Erol'da programında 14 aylık bebeği ve karısının Ali Seydi İriağaç tarafından alıkonulduğunu iddia eden Zafer Karadağ ve annesi İmtiyaz Hanım konuk oldu. Kayıp Hilal Karadağ'ın eşi Zafer Karadağ canlı yayında "eşim ve 14 aylık bebeğimiz Ali Seydi İriağaç tarafından alıkonuluyor" deyip Esra Erol'dan yardım istedi. İşte gelişmenin tüm detayları...