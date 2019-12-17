Tufan, Cengiz ile anlaşma yapıyor! EDHO yeni bölüm 17.12.2019 23:24

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 152. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Tufan, Cengiz ile anlaşma yapıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinde bulabilirsiniz.