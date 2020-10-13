İlyas, Hızır'ı vuranın kim olduğunu öğreniyor! EDHO 167. yeni bölüm

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de 166. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Yaman Korkmaz, masayı tehdit ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 167. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Hızır senin yüzünden ölüyor!"

Alpaslan'ın Celal Sincanlı'yı öldürmesiyle masada ortam gerilir. Kızı Bahar ise intikam ateşiyle Hızır Reis'in peşine düşer.

HIZIR ÇAKIRBEYLİ ÖLECEK Mİ?

Kendisine kurulan hain planın farkında olmadan ölüme yürüyen Hızır Çakırbeyli'nin yardımına yine başına olmadık işler açan yeğeni Alpaslan koşar.

FAÇALI AİLESİYLE ARALAR AÇILIYOR

Alpaslan'ın masada oylama yapılmadan başıboş yaptığı eylemler dünürleri Façalı ailesiyle de aralarını açar.

HAŞMET FAÇALI'NIN ÖFKESİ

Haşmet Façalı, masada 40 senelik arkadaşı Celal Sincanlı'nın infazını gerçekleştiren Alpaslan'ın yine masa kuralları gereği ceza almasını ister.

İLYAS REİS OLUYOR

Bu süreçte aile reisliğini ilan eden İlyas Çakırbeyli ise abisine yapılan saldırının intikamını almak ister.

BAHAR İNFAZ EDİLECEK Mİ?

Bu uğurda Ömür'ün çocukluk arkadaşı Bahar Sincanlı'nın infazını abisi Yavuz'a yaptırmak için süre verir. Sincanlı ailesinin yanı sıra Korkmazlar'la uğraşan Çakırbeyliler, iki cephede çetin bir savaş verir.

YAMAN KORKMAZ HERKESİ TEHDİT EDİYOR

Yaman Korkmaz'ın Şahin ağanın yanına giderek alenen masayı tehdit etmesi ve kendisinin dışında hiç kimsenin gayrimeşru iş yapmasına müsaade etmemesi yeni bir hesaplaşmanın fitilini ateşler.