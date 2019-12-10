Hızır, Sınırsızlar'dan Altan'ı istiyor! EDHO 151. yeni bölüm 10.12.2019 22:56

ATV ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde "Silahları bize verin, parayı alın!" diyen Hızır, Sınırsızlar'dan Altan'ı istiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.