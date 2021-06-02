Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölümde duygulandıran sahne! ''Ömür ve İlyas ayrılığa dayanamadı''

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vuran sahne: Ömür ile İlyas kavuştu! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 197. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Ömür Çakırbeyli, eşi İlyas ile Pınar'ı birlikte yakaladıktan sonra ikilinin arasındaki gerilim tüm aileyi sarmıştı. Bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen Ömür ile İlyas, ayrılığa daha fazla dayanamadı. Çiftin barıştığı sahne ise izleyicileri ekran başına kilitledi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vuran o sahne…