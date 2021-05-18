Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüme damga vuran sahne! ''Hızır Ali ve Didem'i vurdular''

EDHO'da büyük suikast! Hızır Ali ve Didem en mutlu günlerinde vahşeti yaşadı… ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 195. Bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Hızır Ali ve Didem'in nikah merasiminden hemen sonra vurulduğu sahne geceye damga vurdu. Gözyaşları içinde Haşmet'i arayan Emine'nin "Yavrularımıza kıydılar" sözleri ise yürekleri dağladı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vuran o sahne…