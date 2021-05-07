''Kuyruğunu kıstırıp kaçtı'' Tipi'nin öcü canlı yayında alındı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde art arda gelen ölümler ve olaylar hız kesmeden devam ediyor. Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin ölümüyle tüm ailesini koruma altına aldı. EDHO son bölümde intikam bu kez gün ağırmadan değil, soğuk yenen bir yemek olarak alındı. Alparslan İlyas'ı kafalayıp plan kurdu ve Şefik'i ele geçirdi. Sezai açığa çıktığını anlayınca kuyruğunu kıstırıp kaçtı. Hızır reis ise Macit'in oğlu Şefik'i canlı yayında Rado'nun gözleri önünde infaz etti. İzleyiciler EDHO 193. bölüme bu sonla veda ederken 194. bölüm fragmanını merakla bekliyor. Peki EDHO 194. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yaman'ın kendisine ittifak teklifi yapan Volkan'a "Ölmek isteyen bir adamı tuzağa düşürdünüz, hava atıyorsunuz. İlyas'ı, Haşmet'i, Hızır'ı öldürdünüz de bizim mi haberimiz yok? Yanlış tanımamışsın. O yüzden sizinle değiliz beyler." dediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde Tipi'nin ölümü ve İlyas'a atılan iftiralarla ortalık iyice karıştı. Pınar'ı İlyas'ın otele bıraktığını duyan Haşmet Façalı herkesin içinde ona kafa attı. Ancak gerçek Pınar'ın gelmesiyle ortaya çıktı. İlyas'ın aslında masum olması Façalıların yaptıklarının haksız olduğunu gözler önüne serdi. Milyonlarca izleyici şimdi EDHO 194. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak yeni bölüm fragmanı ATV tarafından henüz yayınlanmadı.

"NAMINI KAYBEDERSEN, HER ŞEYİNİ KAYBEDERSİN"

Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin ölümüyle tüm ailesini koruma altına alır. Dostlarının desteğiyle düşmanına darbe vurmaya hazırlanan Hızır Çakırbeyli, bir yandan da kardeşi İlyas yüzünden güç kaybeder.

HAŞMET FATURAYI İLYAS'A KESİYOR

Façalılar'dan kız alarak akraba olan Çakırbeyli'ler, Alpaslan'ı ayağa kaldıran Pınar yüzünden gerginlik yaşarlar. İlyas Çakırbeyli, uçağını kaçırdığı için otele götürdüğü Pınar'la olan yakınlaşması ve Pınar'ın küpesinin Ömür'ün eline geçmesiyle evlilikleri tehlikeye sokar. Olaya dahil olan Haşmet Façalı ise faturayı İlyas Çakırbeyli ve ailesine keser.

YAMAN RESTİ ÇEKTİ

Façalılarla olan gerginliğin düşmanları tarafından öğrenilmesiyle zor zamanlar geçiren Hızır Çakırbeyli'nin yardımına eski düşmanı Yaman Korkmaz koşar. Her zaman güçlüden yana olduğu dile getiren Yaman Korkmaz, bu kez tercihini Hızır Çakırbeyli'den yana yapar.

ALPASLAN EFSANESİ GERİ DÖNÜYOR

Yaman Korkmaz ve Yavuz Sincanlı'nın önerisiyle İshak'a yeşil ışık yakan Hızır Çakırbeyli, girdiği savaştan galip çıkmak için görüşür. Sağlığına kavuşan Alpaslan ise düşmanlarına korku salmaya başlar.

"HOŞÇA KAL KOCA YÜREKLİ DADAŞ!"

Tipi'nin vedasının ardından sosyal medyada binlerce kullanıcı efsane karaktere "Hoşça kal koca yürekli dadaş!" diyerek veda etti. Hep istediği gibi Gönül'ün mezarı başında hayata veda eden Tipi karakterinin ayrılığı izleyicileri sarsan gelişmelerden oldu. Rıdvan, Volkan ve Macit'in oğlunun Sezai aracılığıyla kurduğu plan neticesinde Tipi bile bile ölüme gitti.

VEDASI ÇOK KONUŞULDU

Altı sezondur dizinin hikayesinde yer alan ünlü oyuncu Savaş Özdemir'in vedasıyla ilgili sosyal medyada pek çok yorum yapıldı.

TİPİ'NİN ACI VEDASI

Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı infaz ettikten sonra hedefine Rıdvan ve çetesini koyar. Düşmanını tanımak için ayağına giden Hızır Çakırbeyli, savaş çanları çalan Rıdvan'a 24 saat süre verir.

Karı koca arasındaki gerilimden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli ise olaya müdahale etmek ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu hamlesi İlyas'ın evi terk etmesini engelleyemez.