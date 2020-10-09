Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı izle | EDHO yeni fragman: Hızır senin yüzünden ölüyor!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Heyecanla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda "Hızır senin yüzünden ölüyor!" repliği ise EDHO izleyicilerinin kafasında soru işareti bıraktı! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona bomba gibi giriş yaptı. Beş sezon boyunca yaşanan heyecan yeni sezonda da devam ediyor. Güç dengelerinin değiştiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezonda Çakırbeyli ailesi bir kez daha gücünü tüm Türkiye'ye gösterecek; ailenin gücü, planlanan entrikalar ve elbette ki aksiyon hiç eksik olmayacak...

Yeni Sezona Yeni Transferler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her Salı atv ekranlarında...