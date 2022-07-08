Memur maaş farklarının ödeneceği tarih hakkında araştırmalar artış gösterirken gözler yapılacak araştırmaya çevrildi. Yüz binlerce memurlar konu hakkında yaşanan son gelişmeleri heyecanla takip ediyor. Peki, Zamlı memur maaşları 8 Temmuz'da mı yatacak? Memur emeklisi maaş farkları bugün mü yatacak?

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Zamlı memur maaşları 8 Temmuz Cuma günü hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirilen son Kabine Toplantısının ardından zamlı memur maaşlarının bayram öncesinde hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Memur emeklileri maaş farklarını ne zaman alacak sorusu henüz netlik kazanmadı. Memur emeklileri maaşlarını 1 ile 5 Temmuz tarihleri arasında alabiliyordu. Ödeme tarihi 1-5 Temmuz tarihleri arasındaydı. Memur emeklilerinin maaş farklarını ne zaman alacağının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Ödeme tarihinin netleştirilmesi bekleniyor.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

Bağ-Kur emeklisi için ödemeler,

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK emekli maaşları için ödemeler,

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

2022 TEMMUZ EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI HESABI

Netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre;

En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.109 liraya,

En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.077 liraya,

Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya,

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.703 liraya çıkacak.