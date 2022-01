Son dakika TOGG haberleri... Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilenerek ilk kez dünya sahnesine çıkmıştı. Dünyanın yakından takip ettiği TOGG perdenin kalkmasıyla büyük bir beğeni aldı. Gerek tasarımıyla ve son teknolojisiyle tam not alan yerli otomobil TOGG C Sedan modeli büyük bir ses getirdi. Öte yandan Yunanistan basınında TOGG için "Türkler Avrupayı fethetmeye hazır" manşetleri atıldı. İşte TOGG C Sedan haberleri...