Uzman isimler büyüme rakamını değerlendirdi! "Önümüzdeki dönem için pozitif sinyal"

31.08.2020 11:10

TÜİK tarafından açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamları uzman isimler A Haber canlı yayının değerlendirmelerde bulundu. Koronavirüs salgının etkisiyle ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 9,9 oranında daraldı. Türkiye ekonomisi her ne kadar küçülse de küresel bazda diğer ülkelere kıyasla daha güçlü bir görünüm sergilerken; A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner, Stratejist Cüneyt Paksoy ve Akademisyen Prof. Dr. Abuzer Pınar, açıklanan 2. çeyrek büyüme rakamlarını yorumladı.

TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ait büyüme rakamlarını açıkladı.Türkiye ekonomisi yeni tip koronavirüs salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 küçüldü. Peki bu rakamlar ne ifade ediyor? A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner, Stratejist Cüneyt Paksoy ve Akademisyen Prof. Dr. Abuzer Pınar, açıklanan 2. çeyrek büyüme rakamlarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

İşte açıklamalardan satır başları;

TÜRKİYE EN AZ HASARLA ATLATIYOR

A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner: Rakamları şöyle değerlendirmek lazım. 2. Çeyrek tam olarak aslında evlere kapandığımız dönem pandeminin olduğu süreci gösteriyor. Bütün dünyada pandemi etkisi var tüm dünyayı sarsmış durumda Türkiye bu noktada pandemiyi daha az hasarla atlatıyor bunu net bir şekilde görüyoruz.

RAKAMLAR ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN UMUT VERİCİ

Göründüğü gibi 9.9'la pandemiyi en az hasarla atlatmış ülke konumundayız. Çünkü Almanya yüzde 11.7, AB yüzde 14.4, ABD yüzde 31.7 daraldı. Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'nin yüzde 31.7 daraldığı bir dönemde Türkiye ekonomisinin yüzde 9.9 daralması aslında pandemiyi en az hasarla atlatan dönemden geçtiğini göstermiş oluyor. Bu rakam bize önümüzdeki dönem için de aslında umut verici bir rakam olarak görülüyor.

POZİTİF SİNYAL GÖSTERDİ

Stratejist Cüneyt Paksoy: Çok önemli bir dönemin içinden geçiyoruz. Türkiye normalleşme adımlarının başladığı andan itibaren bir ümit gösteriyordu. İkinci veri gerçekleşmesinin global ölçekti en iyi gerçekleşmelerden biri olduğunu görüyorum bu çok önemli. Gelen makro veri seti içerisinde bundan sonraki döneme dair gösterilen pozitif sinyal çok önemli ve kıymetli.

KÜRESEL DÜZEYDE DARALMA