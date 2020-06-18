TVF Genel Müdürü Sönmez'den son dakika Turkcell açıklaması

18.06.2020 13:32

Son dakika haberine göre Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Turkcell'in hisselerinin alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Sönmez, "Turkcell'in 15 yıllık hissedarlık düğümünü, tüm tarafların masada olduğu bir uzlaşmayla çözdük." dedi.

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Turkcell'in hisselerinin alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Sönmez, "Turkcell'in 15 yıllık hissedarlık düğümünü, tüm tarafların masada olduğu bir uzlaşmayla çözdük." dedi.

İşte TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar

Turkcell'in 15 yıllık hissedarlık düğümünü, tüm tarafların masada olduğu bir uzlaşmayla çözdük.

Turkcell, esasında yeni yol haritamızın en büyük başlangıç adımlarımızdan bir tanesi.

TVF, stratejik ve büyük ölçekli şirketlere bakacak ve yatırım yapacak.

Turkcell'in şu anki piyasa değeri hak ettiğini yansıtmıyor. Bunun çok daha üzerinde olduğunu düşünüyoruz.

Turkcell bizi uluslararası, global finansal yatırımcılar ligine sokmuş durumda. Bu anlamda sadece Türkiye değil, bölgesel ve global bir oyuncu neden olmayalım? Bunun planını yapıyoruz.