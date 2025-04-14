Temmuz 2025 zamları netleşiyor: Emekli ve Memura ne kadar artış geliyor?

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz 2025'te yapılacak zam oranları netleşmeye başladı. Ocak-Mart dönemine ait enflasyon verileri %10,06 olarak kesinleşti. Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Nisan ayında enflasyonun %3,07, Mayıs ayında %2,20 ve Haziran ayında %1,70 olması bekleniyor. Bu tahminler doğrultusunda, 6 aylık enflasyon oranının %17,91'e ulaşması öngörülüyor. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri %17,91'lik zam alırken, memur ve memur emeklileri %11,24 enflasyon farkı ve %5 toplu sözleşme zammıyla toplamda %16,80'lik bir artış elde edecek. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, zam oranlarının yanı sıra asgari ücrete ara zam ihtimali gibi konulara da değindi. Erdem, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu belirterek, asgari ücrete ara zam yapılmasının zayıf bir ihtimal olduğunu ifade etti.