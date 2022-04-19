Bazı cep telefonları, sarmalık tütün ve bazı fermente şarap çeşitlerinin asgari maktu vergi tutarlarında değişikliğe gidildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre "alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları" için oranlara esas özel tüketim vergisi (ÖTV) matrahları yeniden düzenlendi.

Kararla yüzde 25 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 640-1500 Türk lirasına, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 1500-3 bin Türk lirasına ve yüzde 50 oran için kullanılacak eşik de 3 bin liraya taşınarak, vergi politikasıyla erişim maliyetlerinde düşüşe gidildi.

Düzenlemeyle özellikle yerli yoğun olduğu kategorilere yönelik ÖTV oranına esas matrah eşiklerinin güncellenmesi sonucu dolaylı olarak düşecek söz konusu vergi oranlarının, bu malların fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.

Yerli imalatın yoğun olduğu kategorilerde yapılan matrah artırımıyla bu segmentte fiyatların düşmesi ve dolayısıyla tercihlerin bu yerli üretime kayarak cari açığın da azaltılması bekleniyor. Ayrıca, değişiklikle yerli imalatın yoğun olduğu kategorilerde matrah artırımıyla fiyatların düşmesi sonucu enflasyona da olumlu katkı vermesi amaçlanıyor.

Kararın, ÖTV matrahı 640 ile 1500 lira arasında cep telefonlarında yüzde 10,71'lik fiyat avantajı yaratarak 113-265 lira bandında indirim sağlaması, 1500-3 bin lira aralığında olanlarda yüzde 6,67'lik fiyat avantajıyla 177-377 lira bandında bir indirim oluşturması bekleniyor.

Böylece maliye politikası değişikliğiyle yüksek fiyatlı cep telefonlarına olan talebin düşük ÖTV oranına tabi telefonlara yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı telefon ithal edilmesi, yerli imalatın artması, buna bağlı ithalat miktarının azalması ve kompozisyonunun değişerek cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedefleniyor.

YAPILAN ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ NE ANLAMA GELİYOR?

Yeni ÖTV düzenlemesiyle fiyatı uygun akıllı cep telefonlarına kademeli olarak indirim gelecek.