Son dakika: Merkez Bankası faiz indirimi kaç puan oldu? 2020'de faiz indirimi devam edecek mi? 16.01.2020 14:13

Son dakika haberi... Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 0,75 puan düşürerek yüzde 11,25'e çekti. Merkez'in son beş toplantıdaki toplam faiz indirimi 12,75 puanı buldu. Peki Merkez Bankası’nın faiz kararı piyasalara nasıl etki edecek? 2020'de faiz inmeye devam edecek mi? Ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz kararını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Merkez Bankası, yılın ilk toplantısında faiz indirimine gitti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 0,75 puan düşürerek yüzde 11,25'e çekti. Merkez Bankası böylece son beş toplantıda faizi 12.75 puan indirdi.

Uzmanlar, Merkez Bankası'nın kararını A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Prof. Dr. Murat Aslan, karara ilişkin "Açıkçası ben biraz daha yüksek gelebileceğini düşünüyordum ancak MB geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla artık Para Politikası Kurulu'nu ayda bir toplayacağını belirtti. Dolayısıyla ben faiz indirme sürecinin gelişen enflasyon verileriyle orantılı bir şekilde peyder pey, yavaş yavaş yapılacağı kanaatine vardım." dedi.







2020'DE İNDİRİM DEVAM EDER Mİ?

Aslan, "Türkiye 8 Ağustos 2018'den itibaren karşılaştğı döviz kuru türbülansından sonra bir istikrarsızlık dönemi yaşadı. Dolayısıyla bu istikrarsızlık dönemi dalga boyu azaldıkça, insanların gelecekle ilgili beklentileri daha olumlu bir seyre gittikçe faizlerin düşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.







PİYASA KARARI ONADU

A Haber'de gelişmeleri değerlendiren Stratejist Cüneyt Paksoy, "Piyasa Merkez Bankası'na marj vermeye devam ediyor. Dolar/TL aşağı yönlü bir hareket sergiledi. Asıl önemli etki tahvil piyasasında oluştu. Birkaç gündür tahviller aşağı geliyordu, bu indirimle refleksin ne olacağı konuşuluyordu. Bir kez daha piyasa Merkez Bankası'nın kararını onadı. An itibarıyla 2 yıllık gösterge tahvili 10.25'lerde, 10 yıllık tahvil 11'lerin altına sarktı. Bu şu demek: Merkez Bankası'nın toplamda 1275 baz puanlık faiz indiriminin tamamını piyasa tolere etti, doğru buldu ve yeni marjlar vermeye devam ederek ilerliyor." ifadelerini kullandı.



