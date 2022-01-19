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SON DAKİKA! Merkez Bankası açıkladı: BAE ile TCMB arasında İkili Swap Anlaşması imzalandı

SON DAKİKA! Merkez Bankası açıkladı: BAE ile TCMB arasında İkili Swap Anlaşması imzalandı
19.01.2022 10:24

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Son dakika haberi... Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası (BAEMB) arasında, BAE dirhemi (AED) ile Türk lirası (TRY) para birimleri için İkili Para Takası anlaşması imzalanmıştır." denildi. Açıklamada "Swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar dirhem (AED) ve 64 milyar Türk lirasıdır (TRY)." ifadelerine yer verildi. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, anlaşmaya ilişkin "Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir." şeklinde konuştu.

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