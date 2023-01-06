Haberler Ekonomi Videoları SON DAKİKA KREDİ haberi: Çiftçi destek kredisi, Tarımsal kobi kredisi ve Tarım borç kredisi transferi! Başkan Erdoğan tek tek açıkladı!

SON DAKİKA KREDİ haberi: Çiftçi destek kredisi, Tarımsal kobi kredisi ve Tarım borç kredisi transferi! Başkan Erdoğan tek tek açıkladı!

SON DAKİKA KREDİ haberi: Çiftçi destek kredisi, Tarımsal kobi kredisi ve Tarım borç kredisi transferi! Başkan Erdoğan tek tek açıkladı!
06.01.2023 15:54

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Üç başlık altında müjdeleri açıklayan Başkan Erdoğan, "Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek kredinin yıllık faiz oranı 9,75'tir ve 36 ay vadeli olacaktır." dedi. Çiftçilerin borçlarındaki faizin silinmesi için de talimat veren Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hazırlıklarını dört koldan yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekonomi Videoları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Toprak asıl hayat kaynağı olarak önemini halen koruyor. Biz de toprağımıza ve çiftçimize sahip çıkmanın öneminin farkındayız. Toprağı ve onu işleyen çiftçiyi ihmal eden geleceğini ihmal etmiş demektir.

Türkiye olarak yürüttüğümüz tahıl sevkiyatını başlatarak çiftçilerimize verdiğimiz desteklerin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koyduk. Gübreyi, ilacı, yemi kullanan çiftçimiz ile kurumları birlikte değerlendiriyoruz.

Politikalarımızı ekosistemi gözeterek oluşturuyoruz.Çiftçiden tüketiciye uzanan aşamanın hiçbir halkasını atlamadan sistem bütün olarak geliştirecek adımlar atıyoruz.

Tarım arazilerinin topluılaştırılömasından, meraların korunmasından her aland sürekli hedef büyütüyoruz. Çiftçilerimizin alın terlerinin klarşılığını alabilmesini hedefliyoruz.

ÇİFTÇİ DESTEK KREDİSİ
Çiftçi destek kredisi uygulaması hayat geçiyoruz. Hasat dönemine kadar yapacakları her türlü harcama için kullanabilecekler. Kişi başına 250 bin TL olarak verilecek.

Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçirexceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Çiftçilerimiz hasat döneminde kadar her türlü harcama için kullanabilecekltir. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek kredinin yıllık faiz oranı 9,75'tir ve 36 ay vadeli olacaktır.

İkinci müjdemiz Tarımsal KOBİ Kredimiz. Tarımsal kredinin üst limiti 15 milyon lira. Yatırım kredilerinde 10 yıla kadar vade uygulanabilecektir.

Üçüncü müjdemiz Tarım Borç Transferi. Üst limiti 5 milyon lira olacak kredinin faizi 9,75, vadesi 60 aydır.

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