RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA BIST 100! 21 Nisan Borsa İstanbul'da son durum nedir?

SON DAKİKA BIST 100! 21 Nisan Borsa İstanbul'da son durum nedir?
21.04.2021 10:29
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Borsadaki verileri anbean takip edenler sabah saatleriyle birlikte son duruma odaklandı. Bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,1 azalışla 1.363,87 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,40 puan ve yüzde 0,1 değer kaybederek 1.363,87 puana geriledi.


Borsadaki verileri anbean takip edenler sabah saatleriyle birlikte son duruma odaklandı. Bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,1 azalışla 1.363,87 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,40 puan ve yüzde 0,1 değer kaybederek 1.363,87 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,22 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,74 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,10 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğilimini sürdürerek günü yüzde 0,87 değer kaybıyla 1.365,27 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, ABD-Rusya gerilimi, çip krizi, oynaklığı yüksek emtia fiyatları ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin fiyatlanmasıyla hafta başından bu yana pay piyasalarında düşüşler yaşandığını söyledi.

Veri gündeminin de sakin seyrettiği haftada pay piyasalarında yükseliş isteğinin güç kazanabilmesi için yatırımcıların küresel ölçekte yeni bir hikayeye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan analistler, bugün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, sürdürülebilir finansa ilişkin Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından düzenlenen bir etkinlikte yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 desteğinin kırılması durumunda 1.300-1.310 bandının gündeme gelebileceğini, olası yükselişlerde ise iyimserliği artması için 1.400 puan üzerinde kalıcılık aranacağını ifade etti.

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