Kredi kartı ve kredi borcu olanlar dikkat! Son 2 gün! Yapılandırma fırsatı bitiyor

Bankalara kredi veya kredi kartı borcu olan milyonlar için kritik uyarı: Yapılandırma fırsatı 10 Ekim 2025’te sona eriyor! Borcunu yeniden düzenlemek isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Detaylar videoda!

Batman'da ölümlü TIR kazası kamerada
Kırıkkale’de otomobilin çarptığı yaya yaralandı! Kaza anı kamerada
Batman’da TIR park halindeki TIR’a çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Avukat Serdar Öktem cinayetinde kullanılan silah ve teçhizat görüntülendi
