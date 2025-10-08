PODCAST
Kredi kartı ve kredi borcu olanlar dikkat! Son 2 gün! Yapılandırma fırsatı bitiyor
Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 11:25
Bankalara kredi veya kredi kartı borcu olan milyonlar için kritik uyarı: Yapılandırma fırsatı 10 Ekim 2025’te sona eriyor! Borcunu yeniden düzenlemek isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Detaylar videoda!
