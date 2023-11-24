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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023, 17:29 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023, 17:36

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Uyguladığımız ekonomi politikası sonuç vermeye başladı, TL varlıklara talep artacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı programda ekonomi gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Seçim sonrası TL varlıklara talebin artacağını belirten Şimşek, "Uyguladığımız ekonomi politikası Cumhurbaşkanı'mızın tam desteğiyle sonuç vermeye başladı" şeklinde konuştu. Bakan Şimşek, "Türkiye’ye fon akışı ciddi bir şekilde artacak" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 52'inci Milli Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, programda konuşma yaptı.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"BAE'nin Türkiye'den satın alacağı 8,5 milyar dolarlık deprem tahvilinin uzun vadeli olacak, bu yıl adım atılacak.

Seçim sonrası TL varlıklara talep ciddi şekilde artacak.



KKM'ye vergi istisnasını seneye değerlendireceğiz. Bankalara vergi açısından enflasyon muhasebesi uygulanmayacak.

Depremin finansmanını biz kısmen dışarıdan özel tertip tahvil ihracı ile düşünüyoruz. Vade olarak muhtemelen 10 yıl civarında olur.

Kalıcı refah için biz fiyat istikrarını önceliklendirdik. (Kur oynaklığı) Şu anda gelişmekte olan ülkelerin oynaklığının en düşük bandına yakınız. Yerel seçimler sonrasında Türkiye'nin varlıklarına talep çok ciddi bir şekilde artacak. Yani Türkiye'ye fon akışı ciddi bir şekilde artacak."

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