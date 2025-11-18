Fahiş aidat artışına TÜFE freni: Yeni düzenleme Meclis’te!
Fahiş site aidatlarına sınırlama geliyor. Yeni yasa tasarısına göre site yönetimleri artık TÜFE’nin üzerinde zam yapamayacak. Düzenleme, kirayı aşan aidat şikâyetlerine çözüm olarak hazırlanıyor.
Aidat artışına TÜFE sınırı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hazırlayıp Meclis'e sunduğu taslak, aidat artışlarında köklü bir değişiklik getiriyor. Buna göre site ve apartman yönetimleri yıllık artışta TÜFE oranını aşamayacak. Böylece kirayı geçen aidat bedelleri için yeni bir fren mekanizması devreye sokulacak.
Fahiş aidatlar için yeni denetim
Taslak düzenleme yalnızca zam oranını sınırlamıyor; yönetimlerin harcama kalemleri de daha sıkı izlenecek. Şeffaf olmayan giderler için yönetimlere yaptırım uygulanabilecek. Amaç, özellikle büyük sitelerde sıkça dile getirilen "belirsiz gider" şikâyetlerini azaltmak.
Site sakinleri nefes alacak mı?
Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte aidatların kira seviyesine çıkmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Taslağın yasalaşması hâlinde hem site sakinlerinin yükü hafifleyecek hem de artışlarda öngörülebilirlik sağlanacak.