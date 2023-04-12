Yeni evlenecek çiftler için müjdeler geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 ay geri ödemesi 48 ay vadeli evlilik kredisi müjdesini verdi. Böylelikle yeni evlenecek gençlere; iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli ve "sıfır faizli" 150 bin TL kredi verilecek. Peki, geri ödeme ve taksit tablosu nasıl olacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye ilişkin milyonları ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağını söyledi.

EVLENECEKLERE FAİZSİZ UZUN VADELİ KREDİ, KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK

Erdoğan, emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetileceğini, yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi müjdeleri! Kadınlara erken emeklilik, vergisiz bilgisayar ve telefonu, evlenenlere faizsiz uzun vadeli kredi...