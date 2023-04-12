RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Ekonomi Videoları EVLİLİK KREDİSİ HABERİ: 2 yıl geri ödemesiz, Faizsiz evlilik kredisiyle yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL kredi müjdesi! |VİDEO

EVLİLİK KREDİSİ HABERİ: 2 yıl geri ödemesiz, Faizsiz evlilik kredisiyle yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL kredi müjdesi! |VİDEO

EVLİLİK KREDİSİ HABERİ: 2 yıl geri ödemesiz, Faizsiz evlilik kredisiyle yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL kredi müjdesi! |VİDEO
12.04.2023 11:31

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Yeni evlenecek çiftler için müjdeyi Başkan Erdoğan verdi. 150 bin TL evlilik kredisiyle 2 yıl ödemesiz 48 ay vade imkanı sunulacak. Peki, yeni evlenecek çiftler için kredi başvurusu ne zaman yapılacak? Evlilik kredisi kimler alabilecek? Ödeme şartları neler? İşte detaylar...

Ekonomi Videoları

Yeni evlenecek çiftler için müjdeler geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 ay geri ödemesi 48 ay vadeli evlilik kredisi müjdesini verdi. Böylelikle yeni evlenecek gençlere; iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli ve "sıfır faizli" 150 bin TL kredi verilecek. Peki, geri ödeme ve taksit tablosu nasıl olacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye ilişkin milyonları ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağını söyledi.

EVLENECEKLERE FAİZSİZ UZUN VADELİ KREDİ, KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK

Erdoğan, emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetileceğini, yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi müjdeleri! Kadınlara erken emeklilik, vergisiz bilgisayar ve telefonu, evlenenlere faizsiz uzun vadeli kredi...

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