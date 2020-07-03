Haberler Video Ekonomi Videoları Enflasyon verileri nasıl gelecek? Doç. Dr. Nurullah Gür A Haber canlı yayınında değerlendirdi

Enflasyon verileri nasıl gelecek? Doç. Dr. Nurullah Gür A Haber canlı yayınında değerlendirdi

Enflasyon verileri nasıl gelecek? Doç. Dr. Nurullah Gür A Haber canlı yayınında değerlendirdi
03.07.2020 00:39

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Doç. Dr. Nurullah Gür, Türkiye’nin enflasyon verilerini değerlendirdi. Enflasyonun yıl sonunda tek haneli rakamlara inebileceğini aktaran Gür, "Haziran’da biraz yükselme bekliyoruz ama Temmuz ayı itibariyle düşüş gelecek" ifadelerini kullandı.


Ekonomi Videoları