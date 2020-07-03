A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Doç. Dr. Nurullah Gür, Türkiye’nin enflasyon verilerini değerlendirdi. Enflasyonun yıl sonunda tek haneli rakamlara inebileceğini aktaran Gür, "Haziran’da biraz yükselme bekliyoruz ama Temmuz ayı itibariyle düşüş gelecek" ifadelerini kullandı.
Enflasyon verileri nasıl gelecek? Doç. Dr. Nurullah Gür A Haber canlı yayınında değerlendirdi
03.07.2020 00:39
- Enflasyon verileri nasıl gelecek? Doç. Dr. Nurullah Gür A Haber canlı yayınında değerlendirdi
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