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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024, 15:27 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2024, 15:27

Emekli maaşı için zam çalışması! İşte detaylar…

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylığına bu ay yansıtılacak enflasyon zammı yüzde 24.73 olarak gerçekleşirken, halen 10 bin lira olan taban aylık ödemesinin artırılması için de çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliyet Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanı Mustafa Elitaş, emekli maaşlarına zam için yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplantı yapacak. Taban emekli aylığında artış için çalışma sürüyor. Düzenleme, yüzde 24.73 zam sonrası kök aylık ve ek ödemeleri toplamı yeni taban tutarın altında kalanları kapsayacak. İşte detaylar...

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