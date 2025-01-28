Elektrik faturasında yeni dönem! - İzle

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 18:37 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025 18:37

1 Şubat itibarıyla elektrik faturalarında yeni düzenlemeye geçiliyor. Tüketim miktarına göre farklı faturalandırma yapılacak olan bu sistem, yüksek tüketimi olan aboneleri yakından ilgilendiriyor.

ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÖNEM

1 Şubat 2025 itibarıyla elektrik faturalarında yeni bir uygulama yürürlüğe girecek. Bu düzenleme kapsamında, ayda 417 kWh'den fazla tüketim yapan mesken aboneleri, daha yüksek tutarlarda fatura ödeyecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarına göre, yüksek tüketim yapan gruplar artık elektriğin gerçek maliyetlerini karşılayacak.

BAKAN BAYRAKTAR'IN AÇIKLAMALARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Ekim 2024'te yaptığı açıklamada desteğe ihtiyaç duymayan ve tüketimi yüksek olan grupların, elektriğin ve doğalgazın gerçek maliyetlerini karşılamasını planladıklarını belirterek "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yaptığı son düzenlemeyle iki katından daha fazla, yani ayda 417 kilovatsaat tüketimi olan vatandaşlar, konutlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse onu inşallah şubat ayından sonra ödemeye başlayacaklar. Yapılan düzenleme esas itibarıyla budur. Dolayısıyla Türkiye ortalamasında tüketim yapıyorsan, 200 kilovatsaat tüketiyorsan ayda 414 lira fatura ödüyorsun. Ocakta da 414 lira ödemeye devam edeceksiniz. Ama normal tüketimin iki katından daha fazla, ayda bin 50 liralık fatura geliyorsa zaten 414 kilovatsaat tüketimi aşıyorsun demektir. Dolayısıyla desteklenecek grupta değilsin demektir" demişti.

DÜZENLEME DETAYLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 7 Kasım 2024 tarihli kararıyla, Son Kaynak Tedarik Tarifesi limitleri güncellendi. Buna göre:

Mesken aboneleri için aylık tüketim sınırı 417 kWh,

için aylık tüketim sınırı 417 kWh, Ticarethane ve sanayi aboneleri için yıllık tüketim sınırı 15.000 kWh,

için yıllık tüketim sınırı 15.000 kWh, Diğer büyük tüketiciler için ise yıllık 100.000.000 kWh olarak belirlendi.

Bu sınırları aşan tüketiciler, Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında daha yüksek birim fiyat üzerinden faturalandırılacak.

YÜKSEK TÜKETİM TESPİTİ NASIL YAPILACAK?

Düzenleme, takvim yılı bazında tüketimi izleyerek uygulanacak. Yıllık tüketimi belirlenen sınırı aşan aboneler, tespit tarihinden itibaren üç ay sonra yeni tarifeye geçirilecek.

Aboneler, yıllık tüketimlerini elektrik faturalarından takip edebilecek. Ancak kesin tespit, ilgili dağıtım şirketleri tarafından yapılacak. Şüphe duyan aboneler, dağıtım şirketlerinin iletişim kanalları üzerinden durumlarını sorgulayabilir.

KİMLER ETKİLENECEK?

Yeni düzenleme, özellikle yüksek enerji tüketimi yapan mesken, ticarethane ve sanayi abonelerini hedef alıyor. Türkiye genelindeki ortalama elektrik faturası 414 TL iken, bu düzenleme ile sınırın üzerindeki tüketicilerin ödeyeceği tutarlar katlanacak.

YILLIK ENERJİ TÜKETİMİ NEREDEN ÖĞRENİLEBİLİR?

Tüketiciler, yıllık enerji tüketimlerini geçmiş dönem elektrik faturalarını inceleyerek öğrenebilir. Ancak kesin bilgi, dağıtım şirketlerinin yaptığı incelemeler sonucunda belirlenir. Yıllık tüketimi 417 kWh sınırını aşan mesken aboneleri, Şubat ayından itibaren Son Kaynak Tedarik Tarifesi üzerinden ödeme yapmaya başlayacak.

Bu düzenleme, enerji verimliliğini teşvik etmek ve tüketimi yüksek olan grupların gerçek maliyetleri karşılamasını sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor.