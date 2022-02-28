Haberler Ekonomi Videoları Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü! Uzman A Haber'de yorumladı

Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü! Uzman A Haber'de yorumladı

Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü! Uzman A Haber'de yorumladı
28.02.2022 12:01

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılının son çeyreğine ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9,1 büyüdü. Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 4,9 puan oldu. 2021 yılı büyümemizin yüzde 44,2’si net ihracat katkısıyla gerçekleşti." açıklamasında bulundu. Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Dirican A Haber canlı yayınından 2021'in büyüme rakamlarını değerlendirdi. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42,8 artarak 7 trilyon 209 milyar 40 milyon TL oldu.

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