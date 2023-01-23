Hükümet, vergi, prim, ceza, öğrenim kredisi gibi alacaklarda cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi için hazırlıkları başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları yeni yapılandırmanın detaylarını çalışıyor. Yapılandırma ile ilgili detayları yarın kabine sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.



31 ARALIK 2022 SON

Şubat ayında Meclis'e gelerek yasalaşması beklenen düzenleme ile 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçların tamamı yapılandırılacak. Uzun vadelerle ödemede kolaylık sağlanırken, yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek. Hacizler kaldırılacak, icra takibi durdurulacak. Yapılandırma işlemi bir dizi avantaj sağlıyor. Borçtan kaynaklı tüm olası cezai yaptırımlardan kurtulmak mümkün olduğu gibi ilk taksitte borcun tamamının ödenmesi halinde ciddi indirimler elde ediliyor. Başvuru öncesi başlatılan hacizler yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılıyor. Vergi borcunun yapılandırılmasında, mevcut verginin aslına bağlı olan cezalar siliniyor. Ödenmesi gereken borcun gecikme faizi ve zammı gibi ücretler ortadan kalkıyor.



BORÇLARINIZI ÖĞRENİN

Vatandaşlar borçlarını e-devletten ya da internet üzerinden sorgulayabiliyor. Önceden borcu öğrenmek işlemleri de hızlandırırken kolaylık da sağlıyor. Yapılandırma için başvurular da yine internetten yapılabilecek. Vergi yapılandırma işlemleri vergi daireleri ve internet üzerinden gib.gov. tr aracılığıyla yapılabilecek. Öten yandan bütün borçlar kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenebilecek.



İŞ DÜNYASI MEMNUN

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yapılandırma paketinin esnaf için sevindirici olduğunu belirterek, "Ödemeler uzun bir zaman dilimine yayılmalı." ifadesini kullandı. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, pakette devlete olan borçlarını zamanında ödeyen mükelleflerin de yer alması gerektiğine değinerek, "Borçlulara ödeme fırsatı tanırken, borcunu zamanında ödeyen mükellefi de destekleyelim" dedi.