Başkan Erdoğan'dan Engelli Memur Ataması programında önemli açıklamalar: "Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indireceğiz"

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Engelli Memur Ataması programına katıldı. Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında "Bu atamayla birlikte kamudaki engelli sayımız 66 bine yükselmiş olacak. Son 19 yılda kamuda istihdam edilen engelli sayısı 192 bine dayandı." dedi. Erdoğan "Ekonomik tetikçilere nasıl meydanı bırakmadıysak vatandaşımızı bugünkü sıkıntıların pençesinden kurtaracağız. Ülkemizin ayağına vurulan her pranga gibi faiz, döviz, enflasyon prangasını söküp atacağız. Artık faiz tartışması gündemden önemli ölçüde düştü. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indireceğiz" ifadelerini kullandı.