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Başkan Erdoğan'dan 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda önemli açıklamalar
31.10.2022 11:54

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Bosphorus Hotel'de 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Tıp Tarihine/Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni'nda önemli açıklamalarda bulundu. Şehir hastanelerinin hizmet kalitesini akademik yapı ile yükseltmek için adım attıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Amacımız ülkemizi sağlık hizmetlerinde zirveye çıkarmak." dedi. Rusya'nın askıya aldığı tahıl anlaşmasıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "İstanbul'da kurduğumuz mekanizma ile 9 milyon ton tahılın dünyaya ulaşmasını sağladık. İnsanlığa hizmet için gayret göstermeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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